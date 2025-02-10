Джейлен Хертс стал MVP Супербоула-2025.

Сегодня «Филадельфия», за которую выступает Хертс, обыграла «Канзас-Сити» в финале НФЛ со счетом 40:22.

У Хертса – два тачдауна и 221 набранный ярд в матче.

Это второй Супербоул в карьере квотербека – он играл за «Иглс» в финале-2022, когда его команда проиграла «Чифс».