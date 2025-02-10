Джейлен Хертс стал MVP Супербоула-2025
Джейлен Хертс стал MVP Супербоула-2025.
Сегодня «Филадельфия», за которую выступает Хертс, обыграла «Канзас-Сити» в финале НФЛ со счетом 40:22.
У Хертса – два тачдауна и 221 набранный ярд в матче.
Это второй Супербоул в карьере квотербека – он играл за «Иглс» в финале-2022, когда его команда проиграла «Чифс».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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