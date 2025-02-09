Кучеров пропускает матч с «Монреалем» из-за травмы. Форвард был в составе «Тампы» изначально
Никита Кучеров не принимает участие в матче против «Монреаля».
«Монреаль» и «Тампа» начали игру регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Лайтнинг» изначально присутствовал в заявке команды на матч.
Однако россиянин не появился на льду в игре. «Тампа» сообщила, что Никита Кучеров пропустит матч из-за травмы верхней части тела. Статус возвращения – со дня на день.
Кучеров набрал 82 (25+57) очка в 52 матчах и находится на третьей позиции в гонке бомбардиров НХЛ в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Тампы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем