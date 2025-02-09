Кучеров пропускает матч с «Монреалем» из-за травмы. Форвард был в составе «Тампы» изначально

Никита Кучеров не принимает участие в матче против «Монреаля».

«Монреаль » и «Тампа » начали игру регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Лайтнинг» изначально присутствовал в заявке команды на матч.

Однако россиянин не появился на льду в игре. «Тампа» сообщила, что Никита Кучеров пропустит матч из-за травмы верхней части тела. Статус возвращения – со дня на день.

Кучеров набрал 82 (25+57) очка в 52 матчах и находится на третьей позиции в гонке бомбардиров НХЛ в этом сезоне.