Уго Гатти: «Роналду был и остается лучше Месси. Криштиану играл за более крупные клубы, больше забивал, всегда был готов рискнуть»

Уго Гатти ставит Криштиану Роналду выше Лионеля Месси.

«В последние годы Роналду был более важной фигурой, чем Лионель Месси . Он играл за более крупные клубы, больше забивал, всегда готов рискнуть.

Я не слышал, чтобы Марадона или Месси говорили, что они лучшие на свете, а Роналду говорит нам об этом. И выглядит все это не так уж плохо.

Криштиану был лучше Месси, и он лучше Месси сегодня. Такова реальность. Роналду сейчас играет в не самой сильной лиге, но на другой скорости в сравнении с Месси», – сказал бывший вратарь сборной Аргентины.