Скворцов лежал на улице в Новосибирске без сознания с травмой головы – инцидент не связан с криминалом. Комментатор пришел в сознание

Комментатор Роман Скворцов пришел в сознание.

Дмитрий Губерниев ранее сообщил , что комментатор попал в реанимацию в Новосибирске, где прошел Матч звезд КХЛ.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, комментатора нашли на улице в Новосибирске. Он лежал без сознания с травмой головы.

При этом отмечается, что инцидент не связан с криминалом.

«Он поступил по скорой с травмой головы в ночь с 8 на 9 февраля. Сейчас находится в реанимации, он пришел в себя», – сообщили ТАСС в больнице Новосибирска.

В медучреждении уточнили, что мужчина поступил с Красного проспекта, 17.