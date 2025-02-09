Скворцов лежал на улице в Новосибирске без сознания с травмой головы – инцидент не связан с криминалом. Комментатор пришел в сознание
Комментатор Роман Скворцов пришел в сознание.
Дмитрий Губерниев ранее сообщил, что комментатор попал в реанимацию в Новосибирске, где прошел Матч звезд КХЛ.
Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, комментатора нашли на улице в Новосибирске. Он лежал без сознания с травмой головы.
При этом отмечается, что инцидент не связан с криминалом.
«Он поступил по скорой с травмой головы в ночь с 8 на 9 февраля. Сейчас находится в реанимации, он пришел в себя», – сообщили ТАСС в больнице Новосибирска.
В медучреждении уточнили, что мужчина поступил с Красного проспекта, 17.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RT
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