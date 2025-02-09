Овечкин сделал 3 передачи в матче против «Юты». Капитан «Вашингтона» набрал 43 очка в 39 играх сезона

Александр Овечкин сделал три передачи в матче против «Юты».

«Вашингтон » уступил клубу из Солт-Лейк-Сити (4:5 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

39-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал три результативных передачи при полезности «0» и четырех бросках по воротам.

Также россиянин выполнил три силовых приема и провел на льду 18:31 (1:31 – в большинстве). Результативная серия хоккеиста продлилась до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 43 (26+17) очка при полезности «плюс 18» в 39 матчах регулярного чемпионата.