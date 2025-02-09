Овечкин сделал 3 передачи в матче против «Юты». Капитан «Вашингтона» набрал 43 очка в 39 играх сезона
Александр Овечкин сделал три передачи в матче против «Юты».
«Вашингтон» уступил клубу из Солт-Лейк-Сити (4:5 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
39-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал три результативных передачи при полезности «0» и четырех бросках по воротам.
Также россиянин выполнил три силовых приема и провел на льду 18:31 (1:31 – в большинстве). Результативная серия хоккеиста продлилась до пяти матчей.
В нынешнем сезоне Овечкин набрал 43 (26+17) очка при полезности «плюс 18» в 39 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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