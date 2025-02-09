Шипачев выиграл конкурс капитанов на Матче звезд КХЛ, Фукале победил в конкурсе «Надежная защита»
В конкурсе «Надежная защита» приняли участие Зак Фукале (дивизион Харламова), Максим Дорожко (дивизион Боброва), Владислав Подъяпольский (дивизион Тарасова) и Денис Костин (дивизион Чернышева).
В ворота каждого из них нанесли броски 9 полевых игроков соперника, которым разрешалось либо бросать, либо обыгрывать. Дорожко и Фукале отразили по 8 бросков, Костин – 7, Подъяпольский – 6. В итоге победитель конкурса определился в серии буллитов. Фукале отразил все буллиты и одержал победу.
Завершал Мастер-шоу конкурс капитанов, которым предстояло пройти шесть этапов: «точность броска», «точность паса-1», «точность паса-2», «хоккейный бильярд», «хоккейный баскетбол» и «счастливый бросок». Участие в нем приняли Александр Никишин (дивизион Боброва), Вадим Шипачев (дивизион Тарасова), Егор Яковлев (дивизион Харламова) и Сергей Широков (дивизион Чернышева).
Победу одержал Шипачев, набравший 9 баллов. Вторым стал Широков (8 очков), третьим – Яковлев (6). Никишин набрал 1 очко.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий