Шипачев выиграл конкурс капитанов на Матче звезд КХЛ, Фукале победил в конкурсе «Надежная защита»

На «Сибирь-Арене» завершилась вторая часть Мастер-шоу Фонбет Матча звезд КХЛ.

В конкурсе «Надежная защита» приняли участие Зак Фукале (дивизион Харламова), Максим Дорожко (дивизион Боброва), Владислав Подъяпольский (дивизион Тарасова) и Денис Костин (дивизион Чернышева).

В ворота каждого из них нанесли броски 9 полевых игроков соперника, которым разрешалось либо бросать, либо обыгрывать. Дорожко и Фукале отразили по 8 бросков, Костин – 7, Подъяпольский – 6. В итоге победитель конкурса определился в серии буллитов. Фукале отразил все буллиты и одержал победу.

Завершал Мастер-шоу конкурс капитанов, которым предстояло пройти шесть этапов: «точность броска», «точность паса-1», «точность паса-2», «хоккейный бильярд», «хоккейный баскетбол» и «счастливый бросок». Участие в нем приняли Александр Никишин (дивизион Боброва), Вадим Шипачев (дивизион Тарасова), Егор Яковлев (дивизион Харламова) и Сергей Широков (дивизион Чернышева).

Победу одержал Шипачев, набравший 9 баллов. Вторым стал Широков (8 очков), третьим – Яковлев (6). Никишин набрал 1 очко.