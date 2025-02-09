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Шипачев выиграл конкурс капитанов на Матче звезд КХЛ, Фукале победил в конкурсе «Надежная защита»

На «Сибирь-Арене» завершилась вторая часть Мастер-шоу Фонбет Матча звезд КХЛ.

В конкурсе «Надежная защита» приняли участие Зак Фукале (дивизион Харламова), Максим Дорожко (дивизион Боброва), Владислав Подъяпольский (дивизион Тарасова) и Денис Костин (дивизион Чернышева).

В ворота каждого из них нанесли броски 9 полевых игроков соперника, которым разрешалось либо бросать, либо обыгрывать. Дорожко и Фукале отразили по 8 бросков, Костин – 7, Подъяпольский – 6. В итоге победитель конкурса определился в серии буллитов. Фукале отразил все буллиты и одержал победу.

Завершал Мастер-шоу конкурс капитанов, которым предстояло пройти шесть этапов: «точность броска», «точность паса-1», «точность паса-2», «хоккейный бильярд», «хоккейный баскетбол» и «счастливый бросок». Участие в нем приняли Александр Никишин (дивизион Боброва), Вадим Шипачев (дивизион Тарасова), Егор Яковлев (дивизион Харламова) и Сергей Широков (дивизион Чернышева).

Победу одержал Шипачев, набравший 9 баллов. Вторым стал Широков (8 очков), третьим – Яковлев (6). Никишин набрал 1 очко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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logoДинамо Минск
Сибирь-Арена
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logoВитязь
logoДенис Костин
logoСергей Широков
logoМаксим Дорожко
logoСибирь
logoВадим Шипачев
дивизион Боброва
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