Полиция проводит проверку по факту травмы Скворцова. Неизвестно, имел ли инцидент криминальный характер – комментатор поступил в больницу в 03:40 ночи

Полиция проводит проверку по факту инцидента с комментатором Романом Скворцовым.

Дмитрий Губерниев ранее сообщил , что комментатор попал в реанимацию в Новосибирске, где прошел Матч звезд КХЛ.

«В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении гражданина с травмой головы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление обстоятельств получения травмы данного гражданина», – сообщили в ведомстве.

В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время неизвестно, имел ли инцидент криминальный характер – Скворцов еще не дал объяснения сотрудникам полиции.

Скворцов поступил в больницу Новосибирска в 03:40 9 февраля (23:40 мск 8 февраля). По информации из медучреждения, комментатора привезли с Красного проспекта.

Скворцов лежал на улице в Новосибирске без сознания с травмой головы – инцидент не связан с криминалом. Комментатор пришел в сознание