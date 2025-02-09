Полиция проводит проверку по факту травмы Скворцова. Неизвестно, имел ли инцидент криминальный характер – комментатор поступил в больницу в 03:40 ночи
Дмитрий Губерниев ранее сообщил, что комментатор попал в реанимацию в Новосибирске, где прошел Матч звезд КХЛ.
«В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении гражданина с травмой головы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление обстоятельств получения травмы данного гражданина», – сообщили в ведомстве.
В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время неизвестно, имел ли инцидент криминальный характер – Скворцов еще не дал объяснения сотрудникам полиции.
Скворцов поступил в больницу Новосибирска в 03:40 9 февраля (23:40 мск 8 февраля). По информации из медучреждения, комментатора привезли с Красного проспекта.
Скворцов лежал на улице в Новосибирске без сознания с травмой головы – инцидент не связан с криминалом. Комментатор пришел в сознание
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