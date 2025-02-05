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Супербоул-2025. «Филадельфия» сыграет с «Канзас-Сити»

10 февраля «Филадельфия» сыграет с «Канзас-Сити» в Супербоуле-2025.

Национальная футбольная лига

Супербоул LIX

10 февраля

Новый Орлеан, США

Филадельфия – Канзас-Сити – 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Династия «Чифс» обеспечивает рейтинги». История от сценариста НФЛ

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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