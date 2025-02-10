Гол «Севильи» в ворота «Барсы», возможно, был забит из офсайда. Полуавтоматическая система могла дать сбой
«Севилья» принимает «Барселону» в 23-м туре Ла Лиги (1:3, второй тайм).
Роберт Левандовски на 7-й минуте вывел гостей вперед, Рубен Варгас спустя минуту сравнял счет.
Система полуавтоматического определения офсайда показала, что плечо Рональда Араухо в момент гола находилось на несколько миллиметров позади хавбека «Севильи», из-за чего
Однако Archivo VAR, разбирающий судейские эпизоды, указывает, что это мог быть системный сбой. Проанализировав эпизод и выстроив линии офсайда, эксперты пришли к выводу, что положение вне игры все же было, а значит, гол должен был быть отменен.
Хавбек хозяев Сауль, отдавший голевой пас, мог находиться впереди как Иньиго Мартинеса, так и Араухо. Кроме того, Иньиго, возможно, был ближе к воротам «Барсы», чем Араухо, поэтому офсайд должен был определяться по нему.
Фото: скрин ВАР (кадр из трансляции)
Фото: кадр из трансляции DAZN
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