Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера в «Спартак» – около 4 млн евро на двоих («Чемпионат»)

Ливай Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера в «Спартак» .

По данным «Чемпионата», это около 4 млн евро на двоих. Напомним, «Спартак » объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕК 7 февраля. Утверждалось, что «Спартак» может заплатить до 24 млн евро за Гарсию, 4 млн – трудновыполнимые бонусы.