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Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера в «Спартак» – около 4 млн евро на двоих («Чемпионат»)

Ливай Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера в «Спартак» .

По данным «Чемпионата», это около 4 млн евро на двоих.

Напомним, «Спартак» объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕК 7 февраля.

Утверждалось, что «Спартак» может заплатить до 24 млн евро за Гарсию, 4 млн – трудновыполнимые бонусы.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЛивай Гарсия
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
агенты
деньги
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