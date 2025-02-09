Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера в «Спартак» – около 4 млн евро на двоих («Чемпионат»)
Ливай Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера в «Спартак» .
По данным «Чемпионата», это около 4 млн евро на двоих.
Напомним, «Спартак» объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕК 7 февраля.
Утверждалось, что «Спартак» может заплатить до 24 млн евро за Гарсию, 4 млн – трудновыполнимые бонусы.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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