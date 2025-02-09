ТВ «Реала» о судействе в дерби: «Нам приходится играть против судейского комитета. «Атлетико» выиграл больше всех от решений арбитров в эпоху ВАР. Соревноваться в грязной лиге Негрейры – отвратительно»
Команда под руководством Карло Анчелотти дома сыграла вничью в мадридском дерби (1:1).
На 32-й минуте защитник «Реала» Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.
«Этот пенальти – просто шутка, команде приходится играть не только против соперника, но и против судейского комитета. Это гол имени Сото Градо с ассистом от [видеоассистента] де Бургоса Бенгоэчеа, этот пенальти – просто выдумка...
«Атлетико» – команда, которая больше всех выигрывала от судейских решений в эпоху ВАР. Соревноваться в грязной лиге Негрейры – просто отвратительно», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».
ТВ «Реала» о пенальти «Атлетико»: «Грязная лига Негрейры. Ничего не было, это Лино искал контакт с Тчуамени»
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