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ТВ «Реала» о судействе в дерби: «Нам приходится играть против судейского комитета. «Атлетико» выиграл больше всех от решений арбитров в эпоху ВАР. Соревноваться в грязной лиге Негрейры – отвратительно»

На ТВ «Реала» раскритиковали судейство в матче с «Атлетико».

Команда под руководством Карло Анчелотти дома сыграла вничью в мадридском дерби (1:1). 

На 32-й минуте защитник «Реала» Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый. 

«Этот пенальти – просто шутка, команде приходится играть не только против соперника, но и против судейского комитета. Это гол имени Сото Градо с ассистом от [видеоассистента] де Бургоса Бенгоэчеа, этот пенальти – просто выдумка...

«Атлетико» – команда, которая больше всех выигрывала от судейских решений в эпоху ВАР. Соревноваться в грязной лиге Негрейры – просто отвратительно», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала». 

ТВ «Реала» о пенальти «Атлетико»: «Грязная лига Негрейры. Ничего не было, это Лино искал контакт с Тчуамени»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Diario Sport
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoОрельен Тчуамени
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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Real Madrid TV
видеоповторы
Сесар Сото Градо
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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