Хавбек «Севильи» Соу упал в штрафной «Барсы» после касания от Кунде – судья не стал назначать 11-метровый. Рафинья забил в следующей атаке каталонцев

«Барселона» забила гол «Севилье» после неназначенного пенальти в свои ворота.

На 54-й минуте матча 23-го тура Ла Лиги защитник «Севильи» Джибриль Соу упал в штрафной «Барселоны» после того, как Жюль Кунде коснулся его спины. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать пенальти, несмотря на то, что игроки хозяев требовали 11-метровый.

Следующая атака «Барселоны» после этого эпизода стала голевой – на 55-й минуте Рафинья забил после паса Пау Кубарси. После пропущенного гола футболисты «Севильи» вновь стали требовать пенальти за падение Соу.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:3, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»