Фермин забил через минуту после выхода на замену в игре «Барселоны» с «Севильей»

Фермин Лопес забил почти сразу после выхода на замену.

Полузащитник «Барселоны» появился на поле с началом второго тайма. Он занял место Гави.

Уже на первой же минуте 21-летний игрок нанес точный удар головой после навеса Педри и вывел свою команду вперед – 2:1.

Лопес забил в трех из пяти последних матчей во всех турнирах. Всего у него 5 голов в текущем сезоне. Подробно со статистикой Фермина можно ознакомиться здесь .

«Севилья» – «Барселона». 1:3 – Рафинья забил. Онлайн-трансляция