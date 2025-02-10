Фермин забил через минуту после выхода на замену в игре «Барселоны» с «Севильей»
Фермин Лопес забил почти сразу после выхода на замену.
Полузащитник «Барселоны» появился на поле с началом второго тайма. Он занял место Гави.
Уже на первой же минуте 21-летний игрок нанес точный удар головой после навеса Педри и вывел свою команду вперед – 2:1.
Лопес забил в трех из пяти последних матчей во всех турнирах. Всего у него 5 голов в текущем сезоне. Подробно со статистикой Фермина можно ознакомиться здесь.
«Севилья» – «Барселона». 1:3 – Рафинья забил. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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