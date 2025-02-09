Тарасов намерен разработать закон о кибербуллинге: «Если собрать все, что пишут о нашей семье, это минимум статья. Нужна публичная порка»
Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко хотят разработать закон о буллинге.
Тарасов: «Мы с Настей планируем разработать закон по буллингу. Если мы соберем все, что пишут о нашей семье, это как минимум статья на людей. Например, те, кто оскорбляют детей. Это вообще ужасные люди. Карму никто не отменял. Что-то с ними произойдет рано или поздно.
На законодательном уровне я бы что-то придумал. Даже не штраф, я бы наказывал по-другому, у меня есть идеи. Например, находить и порку устраивать публичную».
Костенко: «Если разработать закон про кибербуллинг, например, связанный с публичными людьми, то на 5-6% уровень образования начнет повышаться. Особенно если это будет хорошо наказуемо. Люди будут искать, где можно полезнее потратить свое время».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Народный подкаст»
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