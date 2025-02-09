После щелчка Овечкина был заменен вратарь «Юты» Ингрэм. Голкипер отбил шайбу грудью и не смог продолжить матч
Вратарь «Юты» получил травму после броска Александра Овечкина.
«Вашингтон» и «Юта» (2:4, второй период) проводят матч регулярного чемпионата НХЛ.
В середине первого периода «Кэпиталс» реализовали большинство, сделав счет 2:3.
Нападающий Пьер-Люк Дюбуа на пятаке добил шайбу в ворота соперника. Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу – его бросок отразил голкипер Коннор Ингрэм, а Дюбуа сыграл на добивании.
Ингрэм отбил шайбу грудью после щелчка российского хоккеиста. После этого он не смог продолжить матч и был заменен на Карела Веймелку.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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