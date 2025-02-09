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После щелчка Овечкина был заменен вратарь «Юты» Ингрэм. Голкипер отбил шайбу грудью и не смог продолжить матч

Вратарь «Юты» получил травму после броска Александра Овечкина.

«Вашингтон» и «Юта» (2:4, второй период) проводят матч регулярного чемпионата НХЛ.

В середине первого периода «Кэпиталс» реализовали большинство, сделав счет 2:3.

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа на пятаке добил шайбу в ворота соперника. Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу – его бросок отразил голкипер Коннор Ингрэм, а Дюбуа сыграл на добивании.

Ингрэм отбил шайбу грудью после щелчка российского хоккеиста. После этого он не смог продолжить матч и был заменен на Карела Веймелку.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoКоннор Ингрэм
logoКарел Веймелка
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logoЮта
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoПьер-Люк Дюбуа
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