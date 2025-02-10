Фермин после ВАР удален за подкат через 17 минут после выхода на замену в игре с «Севильей»
Фермин Лопес удален вскоре после выхода на замену в игре с «Севильей».
Полузащитник «Барселоны» появился на поле с началом второго тайма и в течение первой же минуты забил гол.
На 60-й минуте 21-летний хавбек попытался в подкате выбить мяч у полузащитника Джибриля Соу и сбил соперника, взяв его ногу в своеобразные ножницы.
Главный судья Алехандро Эрнандес показал игроку «блауграны» желтую карточку, но, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, изменил решение и достал красную.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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