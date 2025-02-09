Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу «Галатасарая»
«Адана Демирспор» отказался продолжать матч с «Галатасараем».
«Галатасарай» принимает «Адана Демирспор» в рамках 23-го тура чемпионата Турции.
На 12-й минуте форвард хозяев Альваро Мората открыл счет в матче, реализовав пенальти. Испанец забил свой первый гол в турецкой Суперлиге.
Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля.
На 31-й минуте футболисты гостей ушли в раздевалку. Спустя некоторое время игроки «Галатасарая» также покинули поле.
Матч был приостановлен. Окончательное решение по игре примет Турецкая футбольная федерация.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: SporScor
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