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Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу «Галатасарая»

«Адана Демирспор» отказался продолжать матч с «Галатасараем».

«Галатасарай» принимает «Адана Демирспор» в рамках 23-го тура чемпионата Турции.

На 12-й минуте форвард хозяев Альваро Мората открыл счет в матче, реализовав пенальти. Испанец забил свой первый гол в турецкой Суперлиге.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля.

На 31-й минуте футболисты гостей ушли в раздевалку. Спустя некоторое время игроки «Галатасарая» также покинули поле. 

Матч был приостановлен. Окончательное решение по игре примет Турецкая футбольная федерация.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: SporScor
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
logoсудьи
logoАльваро Мората
logoАдана Демирспор
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