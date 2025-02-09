Игроки «Адана Демирспор» ушли с поля из-за несогласия боссов клуба с пенальти в пользу «Галатасарая»

«Адана Демирспор» отказался продолжать матч с «Галатасараем».

«Галатасарай » принимает «Адана Демирспор » в рамках 23-го тура чемпионата Турции.

На 12-й минуте форвард хозяев Альваро Мората открыл счет в матче, реализовав пенальти. Испанец забил свой первый гол в турецкой Суперлиге.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля.

На 31-й минуте футболисты гостей ушли в раздевалку. Спустя некоторое время игроки «Галатасарая» также покинули поле.

Матч был приостановлен. Окончательное решение по игре примет Турецкая футбольная федерация.