Араухо получил травму в игре с «Севильей» после подката Сауля. Защитник проводил всего 3-й матч в Ла Лиге в этом сезоне
Рональд Араухо получил травму.
На 16-й минуте матча 23-го тура Ла Лиги полузащитник «Севильи» Сауль Ньигес попытался в подкате выбить мяч у защитника «Барселоны» в штрафной каталонцев и сбил соперника.
Уругвайцу оказали помощь, и он смог продолжить игру, но в итоге попросил о замене. На 22-й минуте вместо Рональда вышел Пау Кубарси.
Араухо провел всего третью игру в составе «Барселоны» в текущем чемпионате Испании. Долгое время он восстанавливался от повреждения бедра.
Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем