Араухо получил травму в игре с «Севильей» после подката Сауля. Защитник проводил всего 3-й матч в Ла Лиге в этом сезоне

Рональд Араухо получил травму.

На 16-й минуте матча 23-го тура Ла Лиги полузащитник «Севильи» Сауль Ньигес попытался в подкате выбить мяч у защитника «Барселоны» в штрафной каталонцев и сбил соперника.

Уругвайцу оказали помощь, и он смог продолжить игру, но в итоге попросил о замене. На 22-й минуте вместо Рональда вышел Пау Кубарси.

Араухо провел всего третью игру в составе «Барселоны» в текущем чемпионате Испании. Долгое время он восстанавливался от повреждения бедра.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .