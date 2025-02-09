Губерниев о Скворцове: «Роман в сознании. Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре проведет»
Состояние Романа Скворцова стабилизировалось.
Дмитрий Губерниев ранее сообщил, что комментатор попал в реанимацию в Новосибирске, где прошел Матч звезд КХЛ.
«Роман Скворцов в сознании, огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм!
Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведет! Здоровья Роману!» – написал Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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