Губерниев о Скворцове: «Роман в сознании. Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре проведет»

Состояние Романа Скворцова стабилизировалось.

Дмитрий Губерниев ранее сообщил , что комментатор попал в реанимацию в Новосибирске, где прошел Матч звезд КХЛ.

«Роман Скворцов в сознании, огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм!

Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведет! Здоровья Роману!» – написал Дмитрий Губерниев .