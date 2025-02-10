«Наполи» не проигрывает 9 матчей подряд – 7 побед и 2 ничьих. Команда лидирует в Серии А после 24-го тура – «Интер» отстает на 4 очка при игре в запасе
«Наполи» не проигрывает с декабря.
В 24-м туре чемпионата Италии команда Антонио Конте сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).
«Наполи» не проигрывает в 9 матчах подряд – в 8 предыдущих турах Серии А команда одержала 7 побед подряд и сыграла вничью с «Ромой» (1:1). Последний раз неаполитанцы проигрывали 8 декабря в матче с «Лацио» (0:1).
По итогам тура «Наполи» лидирует в Серии А, набрав 55 очков в 24 играх. «Интер», сыгравший на один матч меньше, отстает на 4 очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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