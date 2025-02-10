«Наполи» не проигрывает 9 матчей подряд – 7 побед и 2 ничьих. Команда лидирует в Серии А после 24-го тура – «Интер» отстает на 4 очка при игре в запасе

«Наполи» не проигрывает с декабря.

В 24-м туре чемпионата Италии команда Антонио Конте сыграла вничью с «Удинезе » (1:1).

«Наполи » не проигрывает в 9 матчах подряд – в 8 предыдущих турах Серии А команда одержала 7 побед подряд и сыграла вничью с «Ромой» (1:1). Последний раз неаполитанцы проигрывали 8 декабря в матче с «Лацио » (0:1).

По итогам тура «Наполи» лидирует в Серии А, набрав 55 очков в 24 играх. «Интер », сыгравший на один матч меньше, отстает на 4 очка.