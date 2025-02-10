«Барселона» до 2 очков сократила отставание от «Реала», до 1 – от «Атлетико»
«Барселона» сократила отставание от мадридских клубов в Ла Лиге.
Команда Ханси Флика обыграла «Севилью» (4:1) в гостях в 23-м туре.
На счету «блауграны» 48 очков. Она отстает от лидирующего «Реала» на 2 балла, от «Атлетико» – на 1.
Замыкает четверку «Атлетик», набравший 44 очка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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