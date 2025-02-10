«Барселона» до 2 очков сократила отставание от «Реала», до 1 – от «Атлетико»

«Барселона» сократила отставание от мадридских клубов в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика обыграла «Севилью» (4:1) в гостях в 23-м туре.

На счету «блауграны» 48 очков. Она отстает от лидирующего «Реала » на 2 балла, от «Атлетико » – на 1.

Замыкает четверку «Атлетик», набравший 44 очка.