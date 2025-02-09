Канело подерется с Уильямом Скуллом за титул абсолютного чемпиона суперсреднего веса 3 мая
Стал известен следующий соперник Канело.
Турки Аль эш-Шейх объявил следующий поединок Сауля Альвареса.
«Легендарный Канело подерется с Уильямом Скуллом в поединке за титул бесспорного чемпиона 3 мая в Эр-Рияде. Если он выиграет, то в сентябре снова будет абсолютом», – написал в соцсетях председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
Ранее появилась информация, что Канело в сентябре подерется с Теренсом Кроуфордом.
Скулл – чемпион суперсреднего веса по версии IBF. На его счету 23 победы.
Канело в сентябре победил Эдгара Берлангу единогласным решением судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Турки Аль эш-Шейха
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