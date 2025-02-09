Канело подерется с Уильямом Скуллом за титул абсолютного чемпиона суперсреднего веса 3 мая

Стал известен следующий соперник Канело.

Турки Аль эш-Шейх объявил следующий поединок Сауля Альвареса.

«Легендарный Канело подерется с Уильямом Скуллом в поединке за титул бесспорного чемпиона 3 мая в Эр-Рияде. Если он выиграет, то в сентябре снова будет абсолютом», – написал в соцсетях председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх .

Ранее появилась информация, что Канело в сентябре подерется с Теренсом Кроуфордом .

Скулл – чемпион суперсреднего веса по версии IBF. На его счету 23 победы.

Канело в сентябре победил Эдгара Берлангу единогласным решением судей.