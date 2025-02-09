«Атлетико» выложил 3-ю часть инструкции после 1:1 с «Реалом»: «Как пережить ничью: очко есть очко. Двигаемся дальше и воспринимаем жизнь с юмором»

«Атлетико» напомнил ключевые принципы клуба после дерби с «Реалом».

Команда под руководством Диего Симеоне сыграла вничью с «Мадридом » (1:1) в 23-м туре Ла Лиги .

Ранее «матрасники» выложили 2 инструкции по подготовке к дерби, высмеяв клубное телевидение соперника. Сегодня «Атлетико» опубликовал новый пост, в котором напомнил ключевые принципы.

«Базовые инструкции для дерби, часть 3. Как пережить ничью:

1. Очко есть очко.

2. Что бы ни случилось, мы – «Атлетико».

3. Выйти в воскресенье в футболке «Атлетико».

4. Двигаемся от матча к матчу и воспринимаем жизнь с юмором», – говорится в различных пунктах.

Изображение: x.com/Atleti

«Атлетико» выложил инструкцию по подготовке к дерби: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей»

«Протестировать освещение, подготовить раздевалку, использовать армию друзей из СМИ, чтобы распространять свои бредни». «Атлетико» выложил 2-ю часть инструкции по подготовке к дерби