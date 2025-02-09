«Атлетико» выложил 3-ю часть инструкции после 1:1 с «Реалом»: «Как пережить ничью: очко есть очко. Двигаемся дальше и воспринимаем жизнь с юмором»
Команда под руководством Диего Симеоне сыграла вничью с «Мадридом» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги.
Ранее «матрасники» выложили 2 инструкции по подготовке к дерби, высмеяв клубное телевидение соперника. Сегодня «Атлетико» опубликовал новый пост, в котором напомнил ключевые принципы.
«Базовые инструкции для дерби, часть 3. Как пережить ничью:
1. Очко есть очко.
2. Что бы ни случилось, мы – «Атлетико».
3. Выйти в воскресенье в футболке «Атлетико».
4. Двигаемся от матча к матчу и воспринимаем жизнь с юмором», – говорится в различных пунктах.
Изображение: x.com/Atleti
«Атлетико» выложил инструкцию по подготовке к дерби: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей»
«Протестировать освещение, подготовить раздевалку, использовать армию друзей из СМИ, чтобы распространять свои бредни». «Атлетико» выложил 2-ю часть инструкции по подготовке к дерби
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий