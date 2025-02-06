«Атлетико» выложил инструкцию по подготовке к дерби: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей»
«Атлетико» высмеял ТВ «Реала» перед дерби.
Клубный канал действующих чемпионов Испании известен регулярной критикой в адрес судей до и после матчей команды.
В твиттере «Атлетико» появилась картинка под названием «Дерби: базовые инструкции».
«План на неделю:
1. Провести хорошую физическую подготовку.
2. Сделать предматчевый массаж.
3. Сделать подробный разбор соперника.
4. В очередной раз использовать ТВ-канал для давления на судей», – говорится в различных пунктах.
Изображение: x.com/atletienglish
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Атлетико»
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