«Атлетико» выложил инструкцию по подготовке к дерби: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей»

«Атлетико» высмеял ТВ «Реала» перед дерби.

Клубный канал действующих чемпионов Испании известен регулярной критикой в адрес судей до и после матчей команды.

В твиттере «Атлетико » появилась картинка под названием «Дерби: базовые инструкции».

«План на неделю:

1. Провести хорошую физическую подготовку.

2. Сделать предматчевый массаж.

3. Сделать подробный разбор соперника.

4. В очередной раз использовать ТВ-канал для давления на судей», – говорится в различных пунктах.

Изображение: x.com/atletienglish