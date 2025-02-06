«Протестировать освещение, подготовить раздевалку, использовать армию друзей из СМИ, чтобы распространять свои бредни». «Атлетико» выложил 2-ю часть инструкции по подготовке к дерби

«Атлетико» выложил новый пост в преддверии мадридского дерби.

«Реал» примет «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги . Матч состоится 8 февраля.

Вчера «матрасники» выложили инструкцию по подготовке к дерби, высмеяв клубное телевидение соперника: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей».

Сегодня «Атлетико» опубликовал «вторую страницу» – она посвящена подготовке стадиона.

«1. Поддерживать поле в надлежащем состоянии.

2. Протестировать освещение на стадионе.

3. Подготовить раздевалку.

4. Использовать армию друзей из СМИ, чтобы распространять свои бредни», – говорится в посте.

Изображение: https://x.com/atletienglish/

«Атлетико» выложил инструкцию по подготовке к дерби: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей»

«Атлетико» – академии испанского языка на фоне жалоб «Реала» на судейство: «Давить», «запугивать», «принуждать», «влиять», «навязывать» – объясните нам нюансы этих глаголов»