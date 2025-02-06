«Протестировать освещение, подготовить раздевалку, использовать армию друзей из СМИ, чтобы распространять свои бредни». «Атлетико» выложил 2-ю часть инструкции по подготовке к дерби
«Реал» примет «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги. Матч состоится 8 февраля.
Вчера «матрасники» выложили инструкцию по подготовке к дерби, высмеяв клубное телевидение соперника: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей».
Сегодня «Атлетико» опубликовал «вторую страницу» – она посвящена подготовке стадиона.
«1. Поддерживать поле в надлежащем состоянии.
2. Протестировать освещение на стадионе.
3. Подготовить раздевалку.
4. Использовать армию друзей из СМИ, чтобы распространять свои бредни», – говорится в посте.
Изображение: https://x.com/atletienglish/
«Атлетико» выложил инструкцию по подготовке к дерби: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей»
«Атлетико» – академии испанского языка на фоне жалоб «Реала» на судейство: «Давить», «запугивать», «принуждать», «влиять», «навязывать» – объясните нам нюансы этих глаголов»
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