«Атлетико» озадачен тем, что Себальоса не удалили в дерби. В клубе считают, что «Реал» поднял шумиху и давил на судей из-за фола на Мбаппе в игре с «Эспаньолом»

В «Атлетико» не согласны с решением не удалять Дани Себальоса в матче с «Реалом».

«Атлетико» сыграл вничью с командой Карло Анчелотти (1:1) в выездном матче 23-го тура Ла Лиги .

На 25-й минуте полузащитник хозяев Дани Себальос получил предупреждение за наступ на ногу хавбеку гостей Пабло Барриосу , который уже успел вынести мяч в подкате.

Диего Симеоне не стал предъявлять претензии рефери после матча, хотя отметил, что ВАР мог пересмотреть эпизод.

Как сообщает As, в публичном пространстве «Атлетико» демонстрирует согласие с решениями судей, но за закрытыми дверями царит недоумение.

В «Атлетико» отметили эпизод из матча «Реала» против «Эспаньола », когда защитник Карлос Ромеро получил желтую карточку за то, что в подкате ударил сзади по ногам Килиану Мбаппе . Впоследствии Ромеро забил победный гол, из-за чего «Реал» развернул настоящую медийную атаку на судей.

Теперь же, когда в похожей ситуации команда Карло Анчелотти получила преимущество из-за решения арбитра, со стороны «Реала» не наблюдается подобной реакции.

В «Атлетико » уверены, что перед дерби главный арбитр Сесар Сото Градо находился под сильным давлением со стороны «Реала », что значительно усложняло его работу.