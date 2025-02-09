«Атлетико» озадачен тем, что Себальоса не удалили в дерби. В клубе считают, что «Реал» поднял шумиху и давил на судей из-за фола на Мбаппе в игре с «Эспаньолом»
«Атлетико» сыграл вничью с командой Карло Анчелотти (1:1) в выездном матче 23-го тура Ла Лиги.
На 25-й минуте полузащитник хозяев Дани Себальос получил предупреждение за наступ на ногу хавбеку гостей Пабло Барриосу, который уже успел вынести мяч в подкате.
Диего Симеоне не стал предъявлять претензии рефери после матча, хотя отметил, что ВАР мог пересмотреть эпизод.
Как сообщает As, в публичном пространстве «Атлетико» демонстрирует согласие с решениями судей, но за закрытыми дверями царит недоумение.
В «Атлетико» отметили эпизод из матча «Реала» против «Эспаньола», когда защитник Карлос Ромеро получил желтую карточку за то, что в подкате ударил сзади по ногам Килиану Мбаппе. Впоследствии Ромеро забил победный гол, из-за чего «Реал» развернул настоящую медийную атаку на судей.
Теперь же, когда в похожей ситуации команда Карло Анчелотти получила преимущество из-за решения арбитра, со стороны «Реала» не наблюдается подобной реакции.
В «Атлетико» уверены, что перед дерби главный арбитр Сесар Сото Градо находился под сильным давлением со стороны «Реала», что значительно усложняло его работу.
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