Судья матча «Реал» – «Атлетико» Сото Градо просил у ВАР больше изображений, но их не было: «Тчуамени наступает на Лино. Назначу пенальти, но без желтой»
As обнародовала переговоры главного арбитра дерби Сесара Сото Градо и судьи на ВАР Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.
Речь идет об эпизоде, когда на 32-й минуте защитник «Реала» Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.
«Сесар, я рекомендую тебе оценить возможный пенальти», – сказал Бенгоэчеа главному арбитру.
«Когда ты будешь перед монитором, мы поговорим. Это действие, оно не очень четкое, но я покажу другой ракурс, с лучшим качеством. Сейчас покажу тебе еще один снимок с более высоким качеством, чтобы ты мог увидеть», – продолжил Бенгоэчеа.
После нескольких мгновений тишины Сото Гранде отвечает: «Он наступает на него». Рефери попросил показать еще изображения, но их не оказалось.
«Давайте, я назначу пенальти, но не буду давать предупреждение. Пенальти в пользу «Атлетико», – сказал Сото Градо. На что Бенгоэчеа ответил: «Отлично».
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