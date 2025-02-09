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Судья матча «Реал» – «Атлетико» Сото Градо просил у ВАР больше изображений, но их не было: «Тчуамени наступает на Лино. Назначу пенальти, но без желтой»

Опубликованы переговоры арбитра матча «Реал» – «Атлетико» с ВАР.

As обнародовала переговоры главного арбитра дерби Сесара Сото Градо и судьи на ВАР Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

Речь идет об эпизоде, когда на 32-й минуте защитник «Реала» Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый. 

«Сесар, я рекомендую тебе оценить возможный пенальти», – сказал Бенгоэчеа главному арбитру.

«Когда ты будешь перед монитором, мы поговорим. Это действие, оно не очень четкое, но я покажу другой ракурс, с лучшим качеством. Сейчас покажу тебе еще один снимок с более высоким качеством, чтобы ты мог увидеть», – продолжил Бенгоэчеа.

После нескольких мгновений тишины Сото Гранде отвечает: «Он наступает на него». Рефери попросил показать еще изображения, но их не оказалось.

«Давайте, я назначу пенальти, но не буду давать предупреждение. Пенальти в пользу «Атлетико», – сказал Сото Градо. На что Бенгоэчеа ответил: «Отлично».

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Шумный пенальти в дерби Мадрида – из-за неаккуратного Тчуамени. Был?

Опубликовано: Sports
Источник: As
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logoРеал Мадрид
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoОрельен Тчуамени
Сесар Сото Градо
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