Диего Симеоне: «Барса» – лучшая команда Ла Лиги. Они хорошо атакуют, у них невероятная скорость»
Диего Симеоне высоко отозвался о «Барселоне».
«Барселона», я по-прежнему настаиваю, является лучшей командой [Ла Лиги]. Они очень хорошо атакуют, у них невероятная скорость.
Если им удастся выиграть в Севилье, таблица будет достаточно плотной, чтобы журналисты могли немного повеселиться», – сказал тренер «Атлетико».
Напомним, «Реал» с 50 очками лидирует в Ла Лиге, «Атлетико» – второй (49 баллов), «Барса» – третья (45) при игре в запасе.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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