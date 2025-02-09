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Диего Симеоне: «Барса» – лучшая команда Ла Лиги. Они хорошо атакуют, у них невероятная скорость»

Диего Симеоне высоко отозвался о «Барселоне».

«Барселона», я по-прежнему настаиваю, является лучшей командой [Ла Лиги]. Они очень хорошо атакуют, у них невероятная скорость.

Если им удастся выиграть в Севилье, таблица будет достаточно плотной, чтобы журналисты могли немного повеселиться», – сказал тренер «Атлетико».

Напомним, «Реал» с 50 очками лидирует в Ла Лиге, «Атлетико» – второй (49 баллов), «Барса» – третья (45) при игре в запасе.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
logoДиего Симеоне
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