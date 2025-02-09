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Соболев о сборах «Зенита»: «Ощущения очень хорошие. Я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнерами»

Александр Соболев высказался о работе на сборах «Зенита».

– Половина ваших первых полноценных сборов с «Зенитом» позади. Как ощущения?

– Ощущения очень хорошие, потому что, как я уже говорил, на сборах я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнерами. И быть с ними все время вместе – для меня это еще одна возможность адаптироваться до конца. 

– После двух товарищеских матчей на этом сборе есть ли усталость или, наоборот, прилив сил?

– Не могу сказать, что какая-то усталость или прилив сил, состояние уже среднее – под нагрузками.

– То есть, оно привычное?

– Привычное, рабочее состояние для сборов, – сказал форвард «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Зенита»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
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