Соболев о сборах «Зенита»: «Ощущения очень хорошие. Я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнерами»

Александр Соболев высказался о работе на сборах «Зенита».

– Половина ваших первых полноценных сборов с «Зенитом» позади. Как ощущения?

– Ощущения очень хорошие, потому что, как я уже говорил, на сборах я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнерами. И быть с ними все время вместе – для меня это еще одна возможность адаптироваться до конца.

– После двух товарищеских матчей на этом сборе есть ли усталость или, наоборот, прилив сил?

– Не могу сказать, что какая-то усталость или прилив сил, состояние уже среднее – под нагрузками.

– То есть, оно привычное?

– Привычное, рабочее состояние для сборов, – сказал форвард «Зенита».