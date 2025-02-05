Орлов о «Зените»: «В Суперлигу пригласят, может, почему нет? Мы ведь тоже не деревня. Будем играть, если не будет ЛЧ, клуб ставит планку, хочет быть среди чемпионов. Как сказал Маркс, бытие определяет сознание»

Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» попасть в Суперлигу или Лигу чемпионов.

– Мы сейчас наблюдаем полноценную перестройку «Зенита» или всего лишь косметический ремонт?

– Игра-то у «Зенита» есть. Он же делит с «Краснодаром » первое место. Да, мы видим какие-то недостатки, но команда все равно в лидерах.

Точечное усиление – два-три игрока на вход – это точно не революция. Вот у Станковича – революция: много футболистов отчисляют и набирают. Тут может возникнуть проблема: как новые игроки адаптируются и сыграются с партнерами.

Вот я смотрю на Пьянича в ЦСКА. В матче с «Зенитом» он же совсем был незаметен. Вы видели его в игре? Неслучайно половина людей считает, что Николич правильно пригласил Пьянича, а другая половина – и я к ней тоже отношусь – говорит, что не надо было его приглашать. У ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки и скорость уже не может давать.

– Весной «Зенит» ожидает не больше 16 встреч – 12 туров чемпионата и максимум четыре матча Кубка. Для такого графика нужна длинная скамейка?

– Она всегда нужна. Сейчас вышли запасные – Ахметов, Горшков. И не усилили игру. Там еще есть Ерохин , но он, выходя в сезоне, приносил пользу. А Соболев осенью – не приносил.

В заявке 25 человек: три вратаря плюс полевые. Посмотрите, какие скамейки у «Реала» или «Наполи».

– Так они и в Лиге чемпионов играют.

– Мы ведь тоже не деревня. Равняться надо на больших и лучших. «Зенит» тоже хочет быть среди чемпионов. А может, его еще в Суперлигу пригласят, почему нет?

Он пойдет и будет играть, если не будет Лиги чемпионов. «Зенит» ставит такую планку. Это факт – иначе бы таких футболистов не приобретали. Они сейчас взяли игрока сборной Бразилии. Действующего!

Педро сейчас поехал в молодежную сборную Бразилии. Значит, на что рассчитывает «Зенит»? Конечно, на игру на высоком уровне.

У нас такой стадион! Чтобы он стабильно заполнялся, на нем должны играть высококлассные футболисты и такие же приезжали в гости. Как сказал Карл Маркс, бытие определяет сознание, – сказал футбольный комментатор.