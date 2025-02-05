Орлов о «Зените»: «В Суперлигу пригласят, может, почему нет? Мы ведь тоже не деревня. Будем играть, если не будет ЛЧ, клуб ставит планку, хочет быть среди чемпионов. Как сказал Маркс, бытие определяет сознание»
– Мы сейчас наблюдаем полноценную перестройку «Зенита» или всего лишь косметический ремонт?
– Игра-то у «Зенита» есть. Он же делит с «Краснодаром» первое место. Да, мы видим какие-то недостатки, но команда все равно в лидерах.
Точечное усиление – два-три игрока на вход – это точно не революция. Вот у Станковича – революция: много футболистов отчисляют и набирают. Тут может возникнуть проблема: как новые игроки адаптируются и сыграются с партнерами.
Вот я смотрю на Пьянича в ЦСКА. В матче с «Зенитом» он же совсем был незаметен. Вы видели его в игре? Неслучайно половина людей считает, что Николич правильно пригласил Пьянича, а другая половина – и я к ней тоже отношусь – говорит, что не надо было его приглашать. У ЦСКА скоростная команда, а Пьянич уже едет с ярмарки и скорость уже не может давать.
– Весной «Зенит» ожидает не больше 16 встреч – 12 туров чемпионата и максимум четыре матча Кубка. Для такого графика нужна длинная скамейка?
– Она всегда нужна. Сейчас вышли запасные – Ахметов, Горшков. И не усилили игру. Там еще есть Ерохин, но он, выходя в сезоне, приносил пользу. А Соболев осенью – не приносил.
В заявке 25 человек: три вратаря плюс полевые. Посмотрите, какие скамейки у «Реала» или «Наполи».
– Так они и в Лиге чемпионов играют.
– Мы ведь тоже не деревня. Равняться надо на больших и лучших. «Зенит» тоже хочет быть среди чемпионов. А может, его еще в Суперлигу пригласят, почему нет?
Он пойдет и будет играть, если не будет Лиги чемпионов. «Зенит» ставит такую планку. Это факт – иначе бы таких футболистов не приобретали. Они сейчас взяли игрока сборной Бразилии. Действующего!
Педро сейчас поехал в молодежную сборную Бразилии. Значит, на что рассчитывает «Зенит»? Конечно, на игру на высоком уровне.
У нас такой стадион! Чтобы он стабильно заполнялся, на нем должны играть высококлассные футболисты и такие же приезжали в гости. Как сказал Карл Маркс, бытие определяет сознание, – сказал футбольный комментатор.
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