Соболев о победе над ЦСКА: «Никаких эмоций, обычная контрольная игра. Продолжаем работать и готовиться к сезону»
«Зенит» одержал победу по пенальти (4:1, основное время – 2:2). Соболев сравнял счет на 90-й минуте матча.
– Никаких эмоций. Обычная контрольная игра. Хорошо, что победили, это всегда приятно. С хорошим настроем продолжаем тренироваться, работать и готовиться к сезону.
– Во втором тайме игра раскрылась. Почувствовали это?
– Не сказал бы, что раскрылась. Видимо, все под нагрузками, все чуть устали, хотя и замены были. Набираем [форму] через игры, так сказать.
– Вы забили в компенсированное время. Как это было?
– Ванья Дркушич на фланге хорошо поборолся, отдал кому‑то пас. Потом прострел – я принял и пробил.
– Как принимали решение, кто будет бить пенальти? Вы только забили в компенсированное время, и первый удар в серии пенальти тоже ваш.
– Тренерский штаб сказал, кто бьет. Определились, кто будет первым, вторым, третьим, – сказал нападающий «Зенита».
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