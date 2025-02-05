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  • Орлов о Соболеве: «Недостаточно техничен, зато берет уверенностью, наглостью. Нападающий должен быть дерзким! Этим он Семака и подкупил, думаю»
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Орлов о Соболеве: «Недостаточно техничен, зато берет уверенностью, наглостью. Нападающий должен быть дерзким! Этим он Семака и подкупил, думаю»

Геннадий Орлов высказался о конкуренции в атаке «Зенита».

Вчера петербургский клуб обыграл ЦСКА в матче Winline Зимнего кубка РПЛ (2:2, по пенальти 4:1). 

«Позиция центрфорварда неоптимальная для Лусиано? Я бы так не сказал. Да, вчера у него был хороший момент, однако пробил во вратаря. Но ведь аргентинец осенью всем доказал, что забивать-то он умеет.

Другое дело, какой выбор в атаке весной сделает Семак? Конкуренция серьезная. Соболев прибавил, забивает, да еще и в концовках, спасает игру. У него уже совсем другое настроение. Конечно, техники у Соболева не прибавляется. Но он хотя бы уже возвращается на тот уровень, на котором был в «Спартаке», когда за сезон забил 13 мячей.

Осенью у Соболева мало что получалось. Но ведь Семак все объяснил: летом Александр не тренировался, поэтому и перешел в «Зенит» неготовым. Сейчас постепенно оживает. Посмотрим. Во всяком случае, уже какая-то польза от него есть. Видно, что он нацелен на ворота. Хотя и вчера не обошлось без необязательных потерь.

Но что от него ожидать? Это игрок эпизода. Он недостаточно техничен, не координирован так, как надо бы. Зато берет уверенностью, наглостью – необходимыми качествами для форварда. Нападающий должен быть дерзким! Лезть вперед, толкаться, продавливать защитников, выигрывать большинство единоборств. Думаю, этим он Семака и подкупил.

Тот же Кассьерра, по сравнению с Соболевым, – интеллигент, более мягкий. Он мало выиграет стыков. Но колумбиец техничнее россиянина. Что ж, у Сергея Богданыча появилась приятная головная боль. Теперь ему есть из кого выбирать: Кассьерра, Лусиано, Соболев. Посмотрим, какую систему он еще будет использовать. Интересно», – сказал футбольный комментатор. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoГеннадий Орлов
logoЛусиано Гонду
logoАлександр Соболев
logoМатео Кассьерра
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