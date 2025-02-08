Пономарев о Соболеве: «Зенит» рассчитывал на совершенно иную результативность, Александр не вписался в схему Семака. Будет сидеть в запасе, лучше не будет никогда»
Владимир Пономарев оценил выступления Александра Соболева за «Зенит».
«Когда «Зенит» приобретал Соболева, думаю, они рассчитывали на совершенно иную результативность. Да, он забил два мяча, но они не самые рабочие. С другой стороны, он как играл раньше, так и играет, другое дело, что у Семака другая расстановка. Соболев просто не вписался в эту схему.
У Семака всегда очень скоростные, техничные ребята. Соболев же сам себя обслужить не может, ему должны помогать другие игроки. А кому это надо? Будет сидеть в запасе, иногда, может, выпустят. Но лучше не будет никогда», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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