Пономарев о Соболеве: «Зенит» рассчитывал на совершенно иную результативность, Александр не вписался в схему Семака. Будет сидеть в запасе, лучше не будет никогда»

Владимир Пономарев оценил выступления Александра Соболева за «Зенит».

«Когда «Зенит » приобретал Соболева , думаю, они рассчитывали на совершенно иную результативность. Да, он забил два мяча, но они не самые рабочие. С другой стороны, он как играл раньше, так и играет, другое дело, что у Семака другая расстановка. Соболев просто не вписался в эту схему.

У Семака всегда очень скоростные, техничные ребята. Соболев же сам себя обслужить не может, ему должны помогать другие игроки. А кому это надо? Будет сидеть в запасе, иногда, может, выпустят. Но лучше не будет никогда», – сказал бывший защитник ЦСКА.