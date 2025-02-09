Ларин покидает «Крылья». Он неофициально работал в клубе советником по молодежному футболу («СЭ»)

Николай Ларин прекращает сотрудничество с «Крыльями Советов».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

52-летний функционер работал в клубе советником по молодежному футболу неофициально с 2023 года.

Ларин отвечал за подготовку молодых футболистов, курировал команды МФЛ и созданную при его непосредственном участии команду «Крылья Советов-2», а также собирался развивать исключительно самарских воспитанников.

С 2008 по 2021 год Ларин возглавлял академию «Чертаново». Сообщалось , что у него есть предложения от двух московских и одного зарубежного клуба.