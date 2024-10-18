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  • «Всем выгодно, чтобы как можно больше народу сидело. Больше денег выделяется. Судья должна каждый год посадить на одного больше, видимо». Экс-директор «Чертаново» Ларин о тюрьме
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«Всем выгодно, чтобы как можно больше народу сидело. Больше денег выделяется. Судья должна каждый год посадить на одного больше, видимо». Экс-директор «Чертаново» Ларин о тюрьме

Николай Ларин рассказал о пребывании в тюрьме.

В сентябре 2022 года бывший директор «Чертаново» был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Суд вынес решение – 3 года колонии с требованием взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

В мае 2023-го Мосгорсуд освободил Ларина из-под стражи, приняв апелляцию его защиты. Позже с Ларина сняли судимость и отменили условное осуждение.

– А что это вообще за время? Вот чем себя занять?

– Чтением, мыслями, не знаю. Научился еду разогревать в таких условиях, в которых вы даже себе не представляете, как это делается. Много разных нюансов узнал. Да вообще с людьми познакомился с интересными.

Понял, как вообще все работает, потому что у нас же… Как все работает? У нас следователь должен каждый год на одно преступление больше раскрыть, чем в прошлом году. Судья, видимо, должна посадить на одного человека больше. А в СИЗО и в лагерях чем больше народу, тем больше, я так понимаю, денег выделяется на питание, на содержание.

Ну как и в детской футбольной школе. На самом деле все это. И всем выгодно, чтобы как можно больше народу сидело. Я вот так это все понимаю. Есть такие случаи, я сталкивался, что люди просто три года сидят и ждут суда, – сказал Ларин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канале «Коммент.Шоу»
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logoЧертаново
Политика
Николай Ларин
деньги
Коммент.Шоу
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