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Ларин об РПЛ: «Зачем сейчас 180 легионеров играет, ставят даже тех, кто слабее. Якобы дешевле стоят – не платите тогда русским игрокам такие деньги, и проблем не будет»

Николай Ларин считает, что в Мир РПЛ слишком много легионеров.

– Уже больше 15 лет говорю, что, когда привозят легионера, у него априори шансов играть больше. При прочих равных у нас принято ставить легионеров. Даже тех, которые могут быть слабее.

У меня очень много этому доказательств, не будем вдаваться в детали, но есть у меня анализ матчей, где российский футболист играет хорошо, а на следующую игру все равно ставят легионера. Не знаю пока еще тренеров, которые поступали бы по-другому.

К сожалению, это большая проблема и я всегда о ней говорил, я не понимаю, зачем в нынешнее время порядка 180 легионеров играет в РПЛ, из которых топовых... Если есть человек, который может сказать, что 30 человек таких, ну, дай бог ему здоровья.

– Почему продолжают брать легионеров?

– Есть объяснение у людей, которые за легионеров, что они якобы дешевле стоят и им меньше можно платить. Не знаю, я не работал в профессиональных клубах РПЛ. У меня была «чертановская» система, где играли российские футболисты за 17,5 тысяч рублей в первом сезоне ФНЛ. Поэтому все зависит от людей, которые платят деньги. Не платите тогда русским футболистам такие деньги, и проблем не будет, – заявил Ларин.

Николай Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. С 2023 года специалист работает в «Крыльях Советов» на должности советника руководителя клуба по вопросам молодежного футбола.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
лимит на легионеров
logoЧертаново
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
Николай Ларин
деньги
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