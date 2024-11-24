Экс-директор «Чертаново» Ларин интересен двум московским клубам и одному зарубежному. Он неофициально работает в «Крыльях» советником по молодежному футболу (Иван Карпов)

Николай Ларин может продолжить работу в московском клубе.

По данным инсайдера Ивана Карпова, в ближайшее время экс-директор академии «Чертаново» обсудит свое будущее с руководством «Крыльев Советов » в связи с каровыми перестановками в клубе и сокращением бюджета.

Отмечается, что Ларин не занимает официальную должность в «Крыльях Советов», но выступает советником по молодежному футболу – его работу оплачивает в отдельном порядке банк «Солидарность».

Сообщается, что часть руководства «Крыльев Советов» выступает за сохранение Ларина, поскольку при его участии 8 игроков из академии подписали контракты с клубом, а также была создана вторая команда.

На данный момент у Ларина есть предложения от двух московских и одного зарубежного клуба.

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