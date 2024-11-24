Экс-директор «Чертаново» Ларин интересен двум московским клубам и одному зарубежному. Он неофициально работает в «Крыльях» советником по молодежному футболу (Иван Карпов)
По данным инсайдера Ивана Карпова, в ближайшее время экс-директор академии «Чертаново» обсудит свое будущее с руководством «Крыльев Советов» в связи с каровыми перестановками в клубе и сокращением бюджета.
Отмечается, что Ларин не занимает официальную должность в «Крыльях Советов», но выступает советником по молодежному футболу – его работу оплачивает в отдельном порядке банк «Солидарность».
Сообщается, что часть руководства «Крыльев Советов» выступает за сохранение Ларина, поскольку при его участии 8 игроков из академии подписали контракты с клубом, а также была создана вторая команда.
На данный момент у Ларина есть предложения от двух московских и одного зарубежного клуба.
Босс «Чертаново» на свободе – суд смягчил наказание за «мертвые души»! Ларина поддерживали Пиняев, Зиньковский и другие воспитанники
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий