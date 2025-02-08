ФИФА не разрешила РФС задействовать участвующих в ЧМ игроков после 25 мая 2026 года. Финал Кубка России, вероятно, планировался на 31-е («РБ Спорт»)
РФС не разрешили задействовать участников ЧМ после 25 мая 2026 года.
Как сообщает «РБ Спорт», ФИФА не разрешила РФС задействовать во внутренних соревнованиях игроков, которые попали в заявки команд на ЧМ-2026, после 25 мая следующего года.
Это решение связано с тем, что в указанный день должен начаться обязательный отдых футболистов перед чемпионатом мира. Исключения могут предоставляться только в случаях с финалами еврокубков – там участники ЧМ могут сыграть до 30 мая.
Вероятно, РФС планировал провести финал Кубка России 31 мая. Из-за отказа ФИФА этот матч сдвинется на более раннюю дату.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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