ФИФА не разрешила РФС задействовать участвующих в ЧМ игроков после 25 мая 2026 года. Финал Кубка России, вероятно, планировался на 31-е («РБ Спорт»)

РФС не разрешили задействовать участников ЧМ после 25 мая 2026 года.

Как сообщает «РБ Спорт», ФИФА не разрешила РФС задействовать во внутренних соревнованиях игроков, которые попали в заявки команд на ЧМ-2026 , после 25 мая следующего года.

Это решение связано с тем, что в указанный день должен начаться обязательный отдых футболистов перед чемпионатом мира. Исключения могут предоставляться только в случаях с финалами еврокубков – там участники ЧМ могут сыграть до 30 мая.

Вероятно, РФС планировал провести финал Кубка России 31 мая. Из-за отказа ФИФА этот матч сдвинется на более раннюю дату.