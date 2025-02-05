Личка о Бителло: «Не хочу влезать в то, что было между ним и «Динамо». Он приехал с позитивным настроением, в команде проблем нет»
Напомним, футболисты «Динамо» вышли из отпуска 13 января, однако полузащитник не прибыл в расположение клуба. Сообщалось, что хавбек решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 26 января «Динамо» объявило, что бразилец присоединился к команде на сборе и приступил к тренировкам.
«Я спокойно отнесся к ситуации с Бителло. Понятно, что человек хочет развиваться, хочет идти выше шаг за шагом.
Я не хочу влезать в то, что было между ним и клубом. Но мы поговорили с ним, он приехал с позитивным настроением, шутит, в команде проблем нет.
Для нас это очень важный игрок. Если он будет работать, как работал, то никаких вопросов к нему не будет», – сказал главный тренер «Динамо».
Личка о Бителло вне заявки на матч с «Краснодаром»: «Это не дисциплинарные меры. Мы пообщались, рассчитываю на него»
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