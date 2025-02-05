«Нужно прочистить Бителло голову. Уехал на месяц, приехал с отличным настроением, пошутил, и все довольны. Что за бред?» Корнеев о хавбеке «Динамо»
Напомним, бело-голубые вышли из отпуска 13 января, однако полузащитник не прибыл в расположение клуба. Сообщалось, что Бителло решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 26 января «Динамо» объявило, что бразилец присоединился к команде на сборе и приступил к тренировкам.
«Нужно прочистить Бителло голову. Давайте всем тогда разрешим. Почему наши так не могут поступать? Уехал на месяц, приехал с отличным настроением, пошутил, и все довольны. Что за бред?
Ты должен быть лидером не только на бумаге. Даже если показываешь хорошую игру, ты должен соблюдать условия контракта. Если для «Динамо» нормально, когда приезжаешь и не извиняешься, то для меня это бредовая история», – сказал бывший футболист сборной России.
Личка о Бителло: «Не хочу влезать в то, что было между ним и «Динамо». Он приехал с позитивным настроением, в команде проблем нет»
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