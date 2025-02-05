Тюкавин о Бителло: «Не слышал извинений после приезда. Нет скрытого конфликта, что он так поступил»
Константин Тюкавин высказался о ситуации с Бителло в «Динамо».
Напомним, бело-голубые вышли из отпуска 13 января, однако полузащитник не прибыл в расположение клуба. Сообщалось, что Бителло решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 26 января «Динамо» объявило, что бразилец присоединился к команде на сборе и приступил к тренировкам.
«Нет скрытого конфликта, что он так поступил. С командой это не обсуждали.
Я не слышал извинений от него после приезда», – сказал нападающий «Динамо».
Лунев о ситуации с Бителло: «Пока не извинялся – не считает нужным, видимо. Ждем, будет ли обращение»
Личка о Бителло: «Не хочу влезать в то, что было между ним и «Динамо». Он приехал с позитивным настроением, в команде проблем нет»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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