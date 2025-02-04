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Личка о Бителло вне заявки на матч с «Краснодаром»: «Это не дисциплинарные меры. Мы пообщались, рассчитываю на него»

Марцел Личка заявил, что рассчитывает на Бителло.

Напомним, полузащитник «Динамо» не прибыл в расположение клуба после отпуска, завершившегося 13 января. Бразилец вернулся в команду лишь 26 января – сообщалось, что за это клуб решил оштрафовать футболиста на месячную зарплату.

Бителло не попал в заявку «Динамо» на сегодняшний матч с «Краснодаром» (0:1) на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«С Бителло мы пообщались. Что сказал – не скажу. Но я на него рассчитываю. В матчах Зимнего кубка он будет задействован. Сегодня – это не дисциплинарные меры», – сказал главный тренер «Динамо».

Все инсайды о саге Бителло – что вообще произошло?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoБителло
logoКраснодар
logoМарцел Личка
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoWinline Зимний кубок РПЛ
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