Личка о Бителло вне заявки на матч с «Краснодаром»: «Это не дисциплинарные меры. Мы пообщались, рассчитываю на него»

Марцел Личка заявил, что рассчитывает на Бителло.

Напомним, полузащитник «Динамо» не прибыл в расположение клуба после отпуска, завершившегося 13 января. Бразилец вернулся в команду лишь 26 января – сообщалось, что за это клуб решил оштрафовать футболиста на месячную зарплату.

Бителло не попал в заявку «Динамо» на сегодняшний матч с «Краснодаром » (0:1) на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«С Бителло мы пообщались. Что сказал – не скажу. Но я на него рассчитываю. В матчах Зимнего кубка он будет задействован. Сегодня – это не дисциплинарные меры», – сказал главный тренер «Динамо ».

Все инсайды о саге Бителло – что вообще произошло?