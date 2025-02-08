«Зениту» интересен Ортис из «Фламенго». Клуб запросил информацию о 29-летнем центральном защитнике (Bolavip Brasil)

«Зениту» приписывают интерес к очередному бразильцу из «Фламенго».

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга сделал несколько предложений о трансфере 21-летнего правого защитника Уэсли и 27-летнего хавбека Жерсона. За Уэсли «Зенит» на данный момент готов заплатить 30+8 млн евро , а за Жерсона – 35 млн .

По данным Bolavip Brasil, теперь «Зенит » запросил информацию о 29-летнем центральном защитнике Лео Ортисе .

Официального предложения от россиян пока не поступало, но оно может быть сделано в ближайшие дни.

Ортис провел за «Фламенго » 42 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь .