«Зениту» интересен Ортис из «Фламенго». Клуб запросил информацию о 29-летнем центральном защитнике (Bolavip Brasil)
«Зениту» приписывают интерес к очередному бразильцу из «Фламенго».
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга сделал несколько предложений о трансфере 21-летнего правого защитника Уэсли и 27-летнего хавбека Жерсона. За Уэсли «Зенит» на данный момент готов заплатить 30+8 млн евро, а за Жерсона – 35 млн.
По данным Bolavip Brasil, теперь «Зенит» запросил информацию о 29-летнем центральном защитнике Лео Ортисе.
Официального предложения от россиян пока не поступало, но оно может быть сделано в ближайшие дни.
Ортис провел за «Фламенго» 42 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Bolavip
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