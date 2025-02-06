Медведев про 35 млн евро за Жерсона: «Не смешите, у меня губы потрескаются»

В «Зените» иронично отреагировали на новость про щедрое предложение по Жерсону.

Сообщалось, что петербуржцы ранее предложили 28 млн евро за 27-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии . После отказа бразильцев «Зенит» якобы предложил 35 млн евро за Жерсона , а самому капитану «Фламенго » – 7,2 млн в год.

«Не смешите, у меня губы потрескаются», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

В 2024 году бразилец провел 32 игры в чемпионате, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Подробно со статистикой игрока, ранее выступавшего за «Рому» и «Марсель», можно ознакомиться здесь .