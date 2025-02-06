53

Медведев про 35 млн евро за Жерсона: «Не смешите, у меня губы потрескаются»

В «Зените» иронично отреагировали на новость про щедрое предложение по Жерсону.

Сообщалось, что петербуржцы ранее предложили 28 млн евро за 27-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии. После отказа бразильцев «Зенит» якобы предложил 35 млн евро за Жерсона, а самому капитану «Фламенго» – 7,2 млн в год.

«Не смешите, у меня губы потрескаются», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В 2024 году бразилец провел 32 игры в чемпионате, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Подробно со статистикой игрока, ранее выступавшего за «Рому» и «Марсель», можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЖерсон Сантос
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoФламенго
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Медведев
logoвысшая лига Бразилия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фламенго» не продаст Жерсона и Уэсли до КЧМ. Писали, что «Зенит» предлагает 35 млн евро и 30+8 за хавбека и защитника (O Globo)
35вчера, 18:59
«Зенит» предложил 35 млн евро за Жерсона и готов платить 7,2 млн в год капитану «Фламенго» (Жулио Мигел Нето)
146вчера, 18:33
«Зенит» предлагает 28 млн евро за капитана «Фламенго» Жерсона (Жулио Мигел Нето)
1325 февраля, 22:38
Рекомендуем
Главные новости
«Ливерпуль» в финале Кубка лиги, «Барса» отгрузила пять «Валенсии», «Интер» разгромлен, 879-й гол Овечкина, Эмбаппе от Ротенберга, трансфер Саласара в «Зенит» подвис, Джимми Батлер в «Голден Стэйт» и другие новости
329 минут назад
У «Реала» и «Барсы» 4 игрока забили по 10+ голов в сезоне, у «Атлетико» – 3
253 минуты назад
Индзаги про 0:3 с «Фиорентиной»: «Интер» полностью провалил матч, проиграл по всем статьям, не показав того, что обычно показывает на поле»
2сегодня, 02:44
Слот о 4:0 с «Тоттенхэмом»: «Очень хорошая игра «Ливерпуля». Выход в финал на «Энфилде» – самый особенный вечер»
9вчера, 23:28
Флик о 5:0 с «Валенсией»: «Барса» стремится забивать больше – это часть нашего стиля и понимания футбола, таков наш путь. Мы молоды и голодны до побед»
18вчера, 23:11
Салиба – приоритет «Реала». «Арсенал» не хочет отпускать француза, но если продаст, Вильям станет самым дорогим защитником в истории (RMC Sport)
27вчера, 22:57
«Барса» одержала 16 разгромных побед в 35 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 109 голов
42вчера, 22:32
«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Сосьедад» Захаряна сыграют в 1/2 финала Кубка Испании. Жеребьевка – 12 февраля
34вчера, 22:24
Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» забила 5 голов «Валенсии», «Сосьедад» Захаряна победил «Осасуну»
205вчера, 22:25
«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Валенсию» – 5:0. Ферран сделал хет-трик, у Рафиньи два ассиста
243вчера, 22:19
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу про 0:4 с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» не проявил себя ни в обороне, ни в игре с мячом. Соперник оказался слишком хорош»
117 минут назад
Глушаков о Пьяниче в ЦСКА: «Если что и показал, то только индивидуальное мастерство. Только начинает понимать, куда он попал»
139 минут назад
Каборе о «Краснодаре»: «Галицкий акцентировал внимание на игре, но лучше отказаться от стиля ради победы в турнире. В футболе главное – результат»
сегодня, 03:32
«ПСЖ» сыграет с «Бриошеном» в 1/4 финала Кубка Франции. Клуб из 4-й лиги выбил «Ниццу» в 1/8
сегодня, 03:18
0:5 от «Барсы» – крупнейшее домашнее поражение «Валенсии» в истории Кубка Испании
2сегодня, 02:58
«Ливерпуль» забил 521 гол в Кубке английской лиги – больше всех в истории турнира
4сегодня, 01:40
«Барса» в 16-й раз вышла в 1/2 финала Кубка Испании в XXI веке. У «Атлетика» 10 полуфиналов, у «Реала» и «Севильи» – по 9
3сегодня, 01:27
У «Барселоны» 8 побед и 2 ничьих после 1:2 от «Атлетико»
4вчера, 22:40
Кубок Франции. 1/8 финала. «Реймс» победил «Бургуан Жалье» по пенальти
16вчера, 22:17
Морган об издевках «Ньюкасла» над Артетой: «Заслужил. Нужно перестать придумывать нелепые оправдания и взять ответственность за то, что не купил нападающего – «Арсенал» снова без трофея»
10вчера, 21:32
Рекомендуем