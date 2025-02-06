Медведев про 35 млн евро за Жерсона: «Не смешите, у меня губы потрескаются»
В «Зените» иронично отреагировали на новость про щедрое предложение по Жерсону.
Сообщалось, что петербуржцы ранее предложили 28 млн евро за 27-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии. После отказа бразильцев «Зенит» якобы предложил 35 млн евро за Жерсона, а самому капитану «Фламенго» – 7,2 млн в год.
«Не смешите, у меня губы потрескаются», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В 2024 году бразилец провел 32 игры в чемпионате, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Подробно со статистикой игрока, ранее выступавшего за «Рому» и «Марсель», можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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