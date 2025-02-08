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Мудрика могут дисквалифицировать, даже если проба B будет отрицательной – на меньший срок. Сейчас вингеру «Челси» и Украины грозит бан на 4 года за допинг

Михаила Мудрика могут дисквалифицировать даже при отрицательной пробе B.

«Челси» подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника. Сообщалось, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре – с тех пор он не выходит на поле. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось, что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний.

Проба B, взятая одновременно с пробой A, проверяется на мельдоний и несколько других веществ. Ни одна из сторон не обязана раскрывать, когда результат будет известен – из-за конфиденциальности процесса, утверждает журналист Бен Джекйобс.

Четырехлетняя дисквалификация, которая грозит Мудрику, является нормой в случаях, когда проба B также дает положительный результат на допинг, если только не будет доказан саботаж или ошибка в протоколе тестирования.

Если после положительного результата пробы A результат пробы B будет отрицательным, это может привести к отмене временного отстранения игрока от футбола и отсутствию наказания.

Однако Футбольная ассоциация Англии все равно может принять решение о дисквалификации Мудрика только на основании положительного результата пробы A, но, вероятно, на меньший срок.

Мудрик провалил допинг-тест. Что известно

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
logoМихаил Мудрик
logoдопинг
logoСборная Украины по футболу
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