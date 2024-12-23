Мудрик сдал положительную допинг-пробу в «Челси», а не в сборной Украины («ТаТоТаке»)
Михаил Мудрик мог сдать положительную допинг-пробу в «Челси».
Ранее «Челси» подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника. Сообщалось, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно.
Как утверждает «ТаТоТаке», Мудрик сдал положительную допинг-пробу в клубе. После матчей Лиги наций в октябре и ноябре ни один из игроков сборной Украины не сдавал допинг-тест.
Мудрик не сдавал пробы между августовским и ноябрьским периодами контроля.
Опубликовал: Михаил Большаков
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