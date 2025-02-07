Агент Помазуна: «Илья может быть первым номером в «Спартаке». Он никогда не был вторым»

Агент Ильи Помазуна считает, что вратарь может стать первым номером в «Спартаке».

– Вы не согласны с тем, что Илья пришел в «Спартак» вторым номером?

– Он никогда не был вторым. Кто будет сильнее, тот и будет играть. Я верю в то, что он может быть первым номером в «Спартаке». В квалификации Ильи я не сомневаюсь. Максименко показывает хороший уровень, он прибавил сильно как вратарь. Думаю, у них будет здоровая и нормальная конкуренция. Главное – честная, в отличие от других моментов, которые были в карьере Ильи , – сказал Алексей Сафонов .