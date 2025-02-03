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Кавазашвили считает ошибкой переход Помазуна в «Спартак»: «Бороться с Максименко бесполезно, он сильно прибавил. Надо было идти в клуб, где нет классного вратаря»

Анзор Кавазашвили считает ошибкой переход Ильи Помазуна в «Спартак».

ЦСКА получил за вратаря 1,5 млн евро.

«Считаю, Помазун допустил ошибку, перейдя из одной команды, где он был в запасе, в другую с твердым первым номером. Безусловно, желание побороться — хорошее качество. Но надо реально смотреть на вещи: Максименко в последний год сильно прибавил, идти к нему оспаривать место в стартовом составе сейчас — бесполезно. А о последствиях этого решения думать будет уже сам Помазун

Мое мнение: ему надо было идти в команду, где нет классного вратаря. И неважно, на каком она месте в таблице. 

Что касается принципиальности перехода из ЦСКА в «Спартак», в советское время за такое болельщики начали бы поносить игрока налево и направо. А сегодня это просто «купля-продажа», свободный рынок. Футболисты стали «товаром», куда хотят, туда и переходят», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoИлья Помазун
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАнзор Кавазашвили
logoАлександр Максименко
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