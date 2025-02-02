Помазун о стиле: «Российские бренды сейчас классные вещи делают – Ushatava, Monochrome. Не люблю, когда Gucci на груди висит – лучше без айдентики»
– Ты отлично одеваешься. Где ты покупаешь себе одежду? В путешествиях?
– Бывает в путешествиях, бывает, в России. Российские бренды сейчас делают довольно-таки классные вещи. Поэтому и российские бренды покупаю.
– Давай сделаем рекламу какому-нибудь российскому бренду.
– Monochrome.
– Тебе нравится?
– Симпатично. Ushatava, есть такой бренд. Я еще отмечу популярный сейчас Planto Rossa. В принципе, такой топ-3.
– В культуру моды ты погружаешься сам, или помогает жена?
– Супруга, конечно, помогает со стилем, но я тоже смотрю, выбираю, подойдет или не подойдет.
– А как ты принял решение не покупать топовые бренды, например,Louis Vuitton, Dolce&Gabbana, Gucci? Ты же футболист.
– Было такое, что мне не нравится, когда много брендов. Я не люблю, когда, условно, майка Gucci на груди висит. Это не очень смотрится. Для меня лучше, когда какой-нибудь скрытый бренд без какой-то айдентики. Это классно.
– Ты не классический футболист, который любит рюкзак Louis Vuitton?
– У меня есть рюкзак, но не Louis Vuitton. Но тоже брендовый.
– Gucci?
– Да, но он не выглядит, как рюкзак Gucci. Нет такого обозначения, – сказал голкипер в интервью Нобелю Арустамяну.
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