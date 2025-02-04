Мостовой о Помазуне: «Правильно сделал, что перешел в «Спартак» – это великий клуб. Нельзя говорить, что он предал ЦСКА. Спроси половину людей – даже не скажут, из какой он команды»

Александр Мостовой считает правильным переход Ильи Помазуна в «Спартак».

ЦСКА получил за 28-летнего вратаря 1,5 млн евро.

«Нет ничего такого в том, что Помазун назвал «Спартак» великим клубом. Он был в постоянных арендах, поэтому правильно сделал, что перешел в «Спартак». К тому же «Спартак» действительно великий клуб.

Сейчас спроси половину людей – даже не скажут, из какой команды Помазун. Ни в коем случае нельзя говорить, что он предал ЦСКА. Последние пять лет он был в других командах», – сказал бывший полузащитник «Спартака » и сборной России.

Помазун о переходе в «Спартак»: «Надеюсь, смогу не подвести великий клуб. Мечта у всех одна: чемпионство. Приложим все силы»